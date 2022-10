E19 naar Nederland weer deels open na ongeval met 3 vrachtwagens

Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams verkeerscentrum raakten in totaal drie grote vrachtwagens betrokken bij de aanrijding. Eén daarvan staat in schaar over de weg.

"Er is sprake van één lichtgewonde chauffeur en twee vrachtwagens moeten worden getakeld," vertelt Jana Verdegem van de federale politie verder. Ze verwacht niet dat de weg vrij zal zijn voor 14u30.

Op de plek van de aanrijding zijn momenteel werkzaamheden bezig, het verkeer verloopt er over twee versmalde rijstroken. Er is soms vertraging. Misschien hebben één of meerdere chauffeurs niet op de file gelet maar de politie kan nog niet bevestigen of dat werkelijk de oorzaak van het ongeval is.