Politicoloog Dave Sinardet over verschijning Sihame El Kaouakibi in parlement: "Scène opgevoerd voor haar documentaire"

Uiteindelijk stemde het parlement voor het opheffen van haar onschendbaarheid, waardoor ze nu vervolgd kan worden voor fraude. Of het ook het einde van haar politieke carrière betekent, wil Sinardet niet zeggen. "Ze heeft haar zetel sowieso nog tot de volgende verkiezingen. Ik zou dus niet uitsluiten dat ze op de een of andere manier nog eens verschijnt." Sowieso is er nog de documentaire van Goens. "Die kan wel eens een cruciale rol spelen, zeker wanneer die uitkomt tijdens de verkiezingscampagne in 2024. Er is daar heel wat zenuwachtigheid over in de Wetstraat", laat Sinardet nog weten.