Nog altijd last van muggen? Dat kan perfect, al speelt niet enkel het zachte en vochtige weer een rol

En hoe lang gaan ze nog blijven? Als vuistregel kan je nemen dat er muggen kunnen blijven komen zolang de temperatuur tussen de 15 en 20 graden blijft. Als die eenmaal (structureel) naar waarden tussen 10 en 15 daalt, zal ook het aantal muggen dalen. Normaal gezien hebben we rond deze periode van het jaar recht op een maximumtemperatuur van 14 graden, maar door de klimaatopwarming zijn warmere periodes dan normaal nu eenmaal frequenter geworden.

Al is het zo eenvoudig niet, weet Berx: "We hebben 31 soorten steekmuggen in België, waarvan 3 of 4 exoten. Maar bijna 30 zijn dus inheems. Een gewone steekmug gaat in winterrust, maar sommige soorten kunnen langer actief blijven, ook bij iets lagere temperaturen." Het goede nieuws is dat de gewone steekmug de grootste groep uitmaakt. Maar algemeen gesteld: hoe warmer en vochtiger, hoe beter voor de muggen. Los van de temperatuur speelt overigens ook het licht een rol.