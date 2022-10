Erfgoedmedewerker vergeet dat auto in achteruit staat en rijdt oudste toiletgebouw in Japan kapot

De boeddhistische Tōfukuji-tempel in Kyoto is een van de oudste en meest bekende tempels van de stad. Het complex is bekend om zijn historische gebouwen, prachtige tuinen en een ravijn waar esdoorns in alle seizoenen mooie sier maken. Vooral in de herfst, wanneer de bladeren verkleuren, trekt het tempelcomlex heel wat bezoekers.

De tempel is ook de locatie van het oudste toilet in Japan, gebouwd in de 15e eeuw. Een medewerker van de Kyoto Heritage Preservation Association, een organisatie die instaat voor het behoud van cultureel erfgoed, beleefde maandag de schrik van zijn leven. Hij reed met zijn wagen per ongeluk tegen de houten, antieke deur van het toiletgebouw. De deur is helemaal vernield, de eigenlijke toiletten werden niet geraakt.

Foto's in Japanse media tonen de wagen die in het gebouw staat, met de houten deur en andere brokstukken ernaast. De man belde na het ongeluk meteen de politie. Hij had naar verluidt per ongeluk op het gaspedaal gedrukt, terwijl zijn wagen nog in achteruit stond. Niemand is gewond geraakt. Volgens verantwoordelijken is de schade te herstellen, maar het zal wel heel wat werk vragen om alles in zijn oorspronkelijke staat te restaureren.

"We zijn geschrokken door de omvang van de schade, maar opgelucht dat er geen gewonden zijn", zegt Toshio Ishikawa, de directeur van de site, aan Japanse media. "We zouden het willen herstellen voor de start van het verkleuringsseizoen, maar het zal waarschijnlijk tot het nieuwe jaar duren."