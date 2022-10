"How to save a dead friend" van Marusya Syroechkovskaya wint Explore Award op Fim Fest Gent

Jaarlijks schakelt Film Fest Gent een aantal cinefielen tussen 18 en 26 jaar in om zich te verdiepen in de films met de tag "Explore Zone". Nadien reiken ze de toonaangevende Explore Award uit.

"Syroechkovskaya tekent in "How to save a dead friend" een land waar alle hoop en troost vervlogen zijn. En toen moest de oorlog nog beginnen", luidt het. De filmmaker neemt geen blad voor de mond als ze het over Poetins rijk van de voorbije twaalf jaar heeft. "Zeggen dat Rusland exclusief voor de Russen is, is complete onzin. Iedereen weet dat Rusland een land voor depressievelingen is."

Toen ze veertien was heeft ze enkele vrienden verloren aan zelfmoord. Twee jaar later had ze er zelf genoeg van, maar in plaats van de hand aan zichzelf te slaan, nam ze een camera vast. Uit die honderden uren home videos heeft ze haar eerste lange documentaire bij elkaar gepuzzeld.