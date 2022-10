Frankrijk repatrieert 15 vrouwen en 40 kinderen uit Syrische gevangenenkampen

De Franse vrouwen gaven zich vrijwillig over in de gebieden in Irak en Syrië die gecontroleerd werden door jihadistische groeperingen. Ze werden opgepakt bij de val van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in 2019. Bij de kinderen zijn er veel die ter plaatse geboren werden. De gevangenenkampen worden gecontroleerd door de Koerden.

Zo'n 300 Franse minderjarigen die verbleven in gebieden waar terroristische groeperingen actief waren, zijn naar Frankrijk teruggekeerd. Van hen werden er 77 gerepatrieerd, zo liet de Franse minister van Justitie Eric Dupond-Moretti begin oktober verstaan in de Senaat. Begin juli organiseerde Frankrijk ook al een grootschalige repatriëringsoperatie.