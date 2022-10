Nieuw proefproject in Meerhout: telewerken in de bibliotheek om energie te besparen

Deze ochtend waren er alvast enkele telewerkers in de bibliotheek te vinden. "Het is fijn om eens voor de afwisseling ergens anders te zitten, alleen thuiswerken is vaak nogal eenzaam", vertelt Sam Daemen. "Bovendien ben ik thuis vaak afgeleid: de zetel is toch wel erg kortbij", vult Nick Helsen aan. Opvallend genoeg speelden de hoge energieprijzen voor hen minder een rol. "Het is wel mooi meegenomen dat alle kosten nu door de gemeente betaald worden in plaats van dat je er zelf voor opdraait."