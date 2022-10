BEKIJK - Opvallende bevalling in Brazilië: tweelingbaby komt met "geluksmuts" ter wereld

“Dat de vruchtzak volledig intact is, gebeurt niet vaak", vertelt Roets. "Bij een bevalling met een keizersnede is dat ook niet echt handig. De baby ligt ook niet altijd in een goede positie om te verlossen en als de vruchtzak dan intact is kan je de baby ook moeilijk vastnemen. Dat zie je ook duidelijk in dit filmpje.”

Hoewel het fenomeen dus niet vaak voorkomt, kiezen verloskundigen er soms bewust voor om de vruchtzak niet te breken bij de bevalling, als die nog intact is. "Bij zware prematuurtjes doen we dat bijvoorbeeld, omdat dat minder traumatisch zou zijn. Ook bij zwangerschapsonderbrekingen gaan we zo te werk omdat de placenta dan ook vlotter meekomt."