Beveren en inwoners evalueren Doel Festival positief, weg naar een 2e editie in april 2023 lijkt open te liggen

De eerste editie vond plaats op 17 en 18 september, op het einde van het festivalseizoen, en werd geteisterd door hevige regenval. Dat zorgde voor minder bezoekers dan verwacht, maar die tegenslag nemen de organisatoren er gewoon bij.

"Wij zijn blij dat we doorgezet hebben, want we zijn ervan overtuigd dat dit festival een toekomst heeft", benadrukt De Decker. "Op zaterdag hadden we 2.950 bezoekers en op zondag klokten we af op 1.850. We hadden natuurlijk op meer gehoopt, maar na alle tegenkantingen en de rechtszaken die tegen ons werden aangespannen door tegenstanders en met daarbovenop het rotweer dat weekend, mogen we nog tevreden zijn. Een eerste editie van een festival is trouwens altijd investeren in de toekomst, en een tweede editie zal dat hopelijk goed maken".