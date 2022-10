Wat zit er in het water in Hechtel-Eksel? Tweede koppel op 1 maand tijd dat 75-jarig huwelijksjubileum viert

"Ons Moe ging graag kienen", zegt zoon Marcel. "Zo ben ik ooit midden in de nacht met een gewonnen fiets van Helchteren naar huis moeten rijden." Georges kon dan weer echt genieten van een potje kaarten. "Het was echt zijn passie", vult zoon Francois aan. "Er werd 2 keer per week gewhist en in het weekend was het tijd voor prijskaarten op café. Zo gebeurde het al eens dat er 's morgens als we opstonden, een half varken op de keukentafel lag."