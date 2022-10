Oranje voetbalvelden Diegem worden eindelijk hersteld: "Blij dat de club weer zal kunnen spelen" 

Vorige maand leidde de combinatie van regen en de lijmolie en kurk van de grasmatten voor een chemische reactie op de voetbalvelden. Sportschepen Peter Roose (N-VA) verklaarde toen: "Het water van de hevige regenval kon niet meer wegstromen. Uit de laboresultaten blijkt dat in de kurk en het zand van de grasmatten kleine vuildeeltjes zitten. Die zorgden ervoor dat de waterdoorlatende gaatjes in de matten verstopten, waardoor de matten oranje kleurden". Heel wat wedstrijden van de jeugdploegen werden afgelast of verplaatst.