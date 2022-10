BEKIJK - Water spuit metershoog na lek aan Scheldekaaien in Antwerpen

De kaaien werden staduitwaarts gedurende ongeveer een uur afgesloten omdat er risico was op opvliegend puin van de werf. "Het waterlek is heel snel opgemerkt door één van onze ploegen die er voorbij reed, dus we hebben de straat ook snel kunnen afsluiten. Daardoor konden we vermijden dat die stenen, die toch wel op een grote hoogte de lucht werden ingegooid, op een voorbijrijdende auto of een persoon zouden belanden. Zodra de druk van de leiding af was, en er geen water meer omhoog spoot, hebben we de straat opnieuw kunnen vrijgeven", aldus Bruyns.