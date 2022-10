Grootouders voor het klimaat fietsen door provincie Antwerpen om klimaatproblematiek aan te kaarten

Een delegatie van de actiegroep "Grootouders voor het Klimaat" is neergestreken in Antwerpen met hun fietstocht #trappenvoorhetkimaat om de klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen. "De gevolgen van het gebrek aan een ambitieus en daadkrachtig plan worden met het jaar duidelijker. 2021 en 2022 waren ook in onze streken gestoorde klimaatjaren", klinkt het.