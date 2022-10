Bedrijven met banden met politiek kregen meer financiële steun tijdens Grote Depressie, stelt onderzoek aan KU Leuven

Verdickt verklaart die daling van de schuldgraad enerzijds doordat er positieve rendementen voor obligatiehouders werden behaald wanneer het nieuws over overheidssteun werd gepubliceerd in de media. Anderzijds was er een verhoging van de kredietwaardigheid van bedrijven die steun kregen. "Het lijkt er op dat de overheidssteun in handen van beleggers terechtkwam, en niet zozeer bij de bedrijven of werknemers."

De onderzoekers vonden zelfs enig bewijs dat de steun schade veroorzaakt voor een bedrijf. Een geredde maatschappij had meer kans om uiteindelijk failliet te gaan, omdat het "wellicht artificieel in leven werd gelaten". Maatschappijen die geen steun hadden gekregen, werden onrechtstreeks nadelig behandeld, omdat een concurrent dat wel had gekregen. "Er is meer transparantie en eerlijkheid nodig als het gaat over overheidssteun, ook vandaag", zegt Verdickt. "Het zijn bedrijven in economische nood die steunmaatregelen moeten krijgen, niet diegene met de juiste sociale connecties."