Harry Hendrickx gehuldigd als ereburgemeester van Malle: "Ik mis het burgemeesterschap ongelooflijk"

Hendrickx is nu zo'n tien maanden gestopt als burgemeester, en dat heeft toch wel een impact, zegt hij bij Radio2 in Antwerpen. "Ik mis het ongelooflijk. Ik heb 27 jaar een bijzonder gehaast leven gekend, er was altijd veel te doen, en dat is dan opeens gedaan. 's Avonds thuiszitten, dat is toch wel raar."

"Harry heeft deze titel meer dan verdiend. Ik kan het moeilijk onder woorden brengen, want hij is zo'n veelzijdig man en hij heeft zo'n schitterende carrière achter de rug", zegt Sanne Van Looy (N-VA), die de burgemeesterssjerp heeft overgenomen van Hendrickx. "Ik heb ook het gevoel dat ik nog altijd bij hem terechtkan als ik nog eens zou willen babbelen over het beleid van Malle."