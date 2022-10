'Het Vliegend Klokske' in Eksel krijgt oude wijzerplaten van Sint-Trudokerk toch niet: "Iedereen maakt kans"

Burgemeester Jan Dalemans (HE) bevestigt dat de gemeente de wijzerplaten heeft teruggevraagd. "We merkten dat meer mensen geïnteresseerd waren in de platen", zegt Dalemans. "Iedereen mag zijn kans wagen om ze in handen te krijgen, want we gaan ze verkopen op onze gemeentelijke openbare verkoop. Over een half jaar zullen we dus weten wie de nieuwe eigenaars worden van de oude wijzerplaten."