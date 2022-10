Opgroeien in kansarmoede: "Met mijn babysitgeld kocht ik pannen en spatels in plaats van kleren en make-up”

Eveline Meylemans (28) had het als kind thuis niet breed en bracht haar tienerjaren grotendeels door in de jeugdzorg. Op haar zeventiende stond ze er plots alleen voor. "Als je niet meer als 'jeugd' wordt gezien, valt de hulp en omkadering weg. Ik moest zien te overleven met een leefloon van 850 euro per maand. Maar niemand leert je hoe je moet omgaan met zo'n klein budget." Eveline leefde in een krap appartement vol schimmel en muizen, en kreeg de eindjes moeilijk aan elkaar geknoopt op het einde van de maand. "Ik weet nog dat ik eens van mijn fiets was gevallen, maar geen geld had om naar de dokter te gaan. Ik moest wachten op de volgende maand om nieuw budget te krijgen. En toch had ik op dat moment niet door dan ik in armoede leefde".

"Mijn blik was altijd gericht op de toekomst. Op mijn vijftiende ging ik babysitten en kocht ik met dat geld pannen of een dekbed. Of spatels. Terwijl mijn vriendinnen kleren en make-up kochten. Ik dacht niet na over wat ik op dat moment leuk vond, maar ik dacht aan later. Als ik mijn diploma zou behalen en daarna zou werken, dan zou het leven beginnen. Maar het leven was natuurlijk al lang bezig.”