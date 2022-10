"Ik werd ontslagen door mijn TikTok-filmpjes", beweert docent aan Arteveldehogeschool: is "ongepaste" humor geldige reden voor ontslag?

In dit specifieke geval valt de leraar natuurlijk zijn werkgever niet echt aan en gaat het meer over de imagoschade die de werkgever kan lijden door de "ongepaste" inhoud van de berichten. "En dan bevinden we ons is een grijze zone", zegt Buelens.



“Dit soort cases is niet zwart-wit. Dit gaat niet over minachting ten opzichte van de job, leidinggevenden of collega’s, maar over een verschillend gevoel voor humor of over ongepast gedrag. Men moet toch voorzichtig zijn, wanneer men dat hanteert als ontslagmotief.”

Buelens geeft tot slot nog een tip mee voor wie al eens graag het hart lucht via sociale media: "Door het aanpassen van je privacysettings kan je heel wat miserie voorkomen, want er is een groot verschil tussen iets openbaar posten of iets in een privégroep plaatsen. Wanneer je je profiel privé maakt, zal het recht op vrije meningsuiting vaak primeren op de eerbied en achting die je in een arbeidsrelatie aan je werkgever verschuldigd bent."