Italiaanse formatie start gespannen na Berlusconi's "lieve briefje" aan Russische president Vladimir Poetin

Door de gift van Poetin in ontvangst te nemen, heeft Berlusconi volgens de Europese Commissie trouwens de sanctieregels tegen Rusland overtreden. De sancties, die de Europese Unie in april uitvaardigde na de Russische inval in Oekraïne, verbieden de import van Russische producten, waaronder sterke drank. De Commissie is niet van plan om op te treden, omdat dat toekomt aan de individuele lidstaten. Of Berlusconi voor de overtreding zal worden bestraft, is dus een beslissing die de Italiaanse autoriteiten moeten nemen.