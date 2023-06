Jouw vraag over Brussel: wie was Manneken Pis?

Het echte verhaal over wie hij is en hoe hij er kwam, zullen we nooit volledig kunnen navertellen. Wat we wel weten, is dat er in de 13e eeuw her en der in de stad verschillende waterfonteinen werden geplaatst, om de Brusselse bevolking van drinkwater te voorzien. Zo moet er ook een fontein gestaan hebben in de buurt van de plek waar nu Manneken Pis staat. Dat weten we door een vermelding in een tekst van de administratie van de stad over de waterleidingen. Daar gaat het ergens over een fontein 'daer dmenneken pist', oftewel de fontein waar een manneke pist.



De tekst dateert uit het midden van de vijftiende eeuw, er staat dus al zeker sinds dan een plassend jongetje. Maar over wie hij was, bestaan ontelbaar veel verhalen.