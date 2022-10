Judi Dench: "Geef voor elke aflevering van seizoen 5 van "The crown" duidelijk aan dat het fictie is"

De discussie over hoe waarheidsgetrouw de populaire Netflix-reeks over het Britse koningshuis is of zou moeten zijn, is niet nieuw. Ook bij de vorige seizoenen was het al onderwerp van gesprek. Maar na het overlijden van The Queen op 8 september lijkt het in het Verenigd Koninkrijk nog een pak gevoeliger te liggen.



In een brief die gepubliceerd werd in The Times of London schaart Dench zich achter oud-premier John Major die zich al kwaad maakte over de "schadelijke en kwaadaardige leugen dat -toen nog- prins Charles hem aangespoord zou hebben de Queen af te zetten". Volgens Major zijn die scènes er "enkel om een maximale - en volledig verkeerde- dramatische impact te creëren".