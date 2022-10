Dag tegen Kanker: patiënten uit Sint-Truiden kunnen hun gedachten verzetten met leuke workshops

Veel blije gezichten vandaag op de afdeling oncologie in het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden, want daar kunnen kankerpatiënten vandaag op de 23ste Dag tegen Kanker net zoals in veel andere ziekenhuizen genieten van allerlei leuke activiteiten. Zo konden ze leren hoe ze zich op een mooie manier kunnen schminken. "Tijdens je behandeling valt je haar uit en verandert je huid, dus het is leuk dat we vandaag tips krijgen over hoe we onszelf terug mooi kunnen opmaken", zegt patiënte Renate Cox. Het is belangrijk om je mentaal terug goed te voelen in je vel en daar kan deze workshop bij helpen."