KdG wil uitval van startende leerkrachten tegengaan met nieuwe vorming in Antwerpen

Daarnaast kunnen de starters ook rekenen op feedback van docenten met ervaring in de praktijk. "Jonge leerkrachten zijn druk bezig en jongleren met verschillende vakken, klassen en schoolregels. In deze navorming maken we tijd om in te zoomen op de samenwerking en de kwaliteit van relaties met collega’s. Uit onderzoek blijkt immers het belang van goede verstandhoudingen op school om zo uitdagingen draagbaar te maken". An Leroy is naast docent ook zelf starter in het lager onderwijs. "Ik zit gelukkig in een school waar collega's heel goed voor elkaar zorgen en waar er voor mij als starter ook goed gezorgd wordt."