Mentale troebelen, strubbelingen op haar kabinet en de partij die ingreep: dit is het verhaal achter de "rustperiode" van Vooruit-minister Kitir

Met al het voorgaande in het achterhoofd, ontspint zich nu een tweede discussie, met name of hier de verklaring "mentaal welzijn" niet onterecht wordt ingeroepen. "Mensen vragen zich dan nu af of dit niet gewoon een machtspolitieke verwijdering is van een minister door de voorzitter, waarbij men dan de mentale zorg als een excuus gebruikt", legt Devos uit. "Het is een goed en belangrijk signaal naar de samenleving als een politicus omwille van mentale rust even een stap opzij durft te zetten. Maar als nu zou blijken dat daar iets anders achter zit, is dat twee stappen achteruit. Dat maakt dat dit nog een gevoeligere kwestie is dan het al is."