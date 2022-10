Kleine ingrepen versterken West-Vlaamse stadskernen

In West-Vlaanderen coördineert Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) het Europese economische project KICK dat stadskernen wil versterken. Dat leidde in Ieper, Roeselare, Brugge en Oostende al tot een aantal realisaties. In Kortrijk werden twee rustieke pleintjes in de binnenstad aangepakt. Sint-Maartenskerkhof en het Vandaeleplein, werden opgefrist met speel- en zitelementen en meer groen. “Een leuke stad is als een leuk feestje. Je blijft er langer hangen dan eerst gedacht”, zegt Axel Weydts (Vooruit), schepen van openbare ruimte in Kortrijk. “Met deze herinrichting brengen we speelprikkels voor de kinderen die mensen wat langer in de binnenstad houdt.”