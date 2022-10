Kooi met witte muizen gevonden in Leopoldpark in Oostende

De man was vorige nacht zijn hond aan het uitlaten in het Leopoldpark, toen hij een kooi opmerkte. In de kooi zaten witte muizen. De man belde de politie en die is de muizen komen ophalen. De muizen sliepen een nachtje in het commissariaat en zijn vanmorgen naar het knaagdierenopvangcentrum in Bredene gebracht.

Achterhalen van wie de muizen zijn, wordt een moeilijke zoektocht. "Die muizen zijn niet gechipt, dus dat kunnen we heel moeilijk te weten komen", zegt Eline Goeminne van de politie van Oostende.