Krop sla houdt het langer vol dan Liz Truss (en doet mogelijk zélf een gooi naar Downing Street 10)

Ook de Britse parlementsleden konden niet langer om de sla heen. Vanmorgen was Chris Bryant, parlementslid voor de Labourpartij, te gast bij Sky News. Hij beschreef er de hallucinante taferelen die gisteren plaatsvonden tijdens een belangrijke stemming in het parlement, waarbij Conservatieve parlementsleden letterlijk in het "juiste" stemvak werden geduwd. "We hebben geen regering meer", klonk het bij Bryant. "De sla zou even goed het land kunnen besturen."