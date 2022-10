Limburgse bouwsector tekent manifest voor circulair bouwen: "Inzetten op hergebruik van materialen en duurzame energie"

Met meer dan 7 miljard euro jaarlijkse omzet is de bouw goed voor 13 procent van de totale omzet in Limburg. "De bouwsector is van groot belang voor de Limburgse economie", zegt gedeputeerde voor Economie, Tom Vandeput (CD&V). "Onze provincie telt in verhouding meer omzet, werkgevers en werknemers in de bouw dan eender welke andere Vlaamse provincie. Limburg is de eerste provincie die een officiële engagementsverklaring op tafel kan leggen."