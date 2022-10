Liz Truss laat Verenigd Koninkrijk in chaos achter: hoe is het zover kunnen komen en hoe moet het verder?

"Het was een kwestie van tijd", zegt ook professor Lieven Buysse (KU Leuven) in "Terzake". Professor Marc De Vos (Itinera/UGent) noemt het dan weer "zeer pijnlijk" voor zo’n belangrijk land tijdens een oorlog en energiecrisis. En met een recessie die op de loer ligt. "Voor mij zijn dit de naweeën van de brexit, sindsdien is de Conservatieve partij zichzelf niet meer", zegt De Vos. "Het was ooit de partij die garant stond voor kwaliteit en zakelijkheid. Het is nu een oefening in politieke hallucinatie geworden."