Van de graaf van Bath tot de hertog van Wellington: deze voorgangers van Liz Truss zongen het evenmin lang uit als premier van het Verenigd Koninkrijk

Voor we de geschiedenisboeken induiken, eerste even dit: hoe lang is Liz Truss eigenlijk al premier? Momenteel is dat 45 dagen. Er zijn voorzittersverkiezingen binnen haar partij aangekondigd. De voorzitter van de regerende partij is in de Britse traditie ook de premier. Zolang haar opvolger niet bekend is, blijft Truss zitten en blijft de teller lopen. Wellicht zal die teller op 51 dagen eindigen.

Twee en vier dagen, dat is een pak korter dan de 51 dagen van Truss. Alleen is er een belangrijke nuance aan de ambtstermijnen van Pulteney en Waldegrave: beide heren zijn er nooit in geslaagd een regering op de been te brengen. Dus is het discutabel of we ze überhaupt oud-premier mogen noemen.

De derde mogelijke concurrent om Liz Truss van haar dubieuze eer te beroven is niemand minder dan Arthur Wellesley , beter bekend als de hertog van Wellington. Als hij niet druk bezig was met het verslaan van de Franse keizer Napoleon in Waterloo, hield hij zich bezig met de Britse politiek. Hij was twee keer premier, beide keren niet zo succesvol.

25 dagen is half zo lang als Truss, dus case closed ? Neen, want ook dit voorbeeld is discutabel. Wellesley was premier van een interim-regering en dus geen volwaardige regering als die van Truss. Truss is dus voorlopig de kortst dienende premier waarbij de ambtstermijn echt duidelijk afgebakend zal zijn als ze vervangen wordt (na vermoedelijk 51 dagen).

De op één na kortst dienende Britse premier was trouwens George Canning . Hij was in 1827 amper 119 dagen premier. Of bijna twee en half keer de ambtstermijn van Truss. Aan zijn termijn kwam trouwens een einde omdat de man overleed. Zijn regering is dus niet echt gevallen.