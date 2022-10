Man raakt zwaargewond na explosie bij dakwerken in Hoboken

Door de explosie zijn de ramen van de woning gesprongen. "Voorlopig is het niet duidelijk wat er precies gebeurd is. We zagen wel dat het dak een beetje instabiliteit vertoonde." De stadsingenieur kwam ter plaatse om de situatie te evalueren. De brandweer heeft de woning gestut en opnieuw veilig verklaard. Ook voor de andere woningen in de straat is er geen gevaar.

"Zo'n explosie zien we niet vaak. Het gebeurt wel eens dat er een kleine dakbrand ontstaat, maar een ontploffing maken we gelukkig niet vaak mee", zegt Jasmien O nog. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.