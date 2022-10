Nederlandse politie bevestigt: lichamen in wagen zijn wel degelijk van Hebe en begeleidster Sanne

Het zou niet de eerste keer zijn dat een auto op die locatie in het water belandde. Op exact dezelfde plek bij het knooppunt Empel raakte in 2020 ook al een wagen te water. Er ontbreken ook enkele stukken vangrails. Mogelijk was het hierdoor dat de wagen in het water kon belanden. Volgens de politie waren er meerdere tips die het knooppunt als mogelijke plaats van het ongeval tipten. De politie kwam een dag eerder al kijken, maar kon toen, naar eigen zeggen, geen sporen van een ongeval waarnemen.

"Door het vele struikgewas kan je dat eigenlijk niet goed zien. Er is een helikopter moeten bijkomen om dat te vast te kunnen stellen", duidt Fatma Taspinar, die aan het verkeersknooppunt staat. "De politie heeft echt kosten noch moeite gespaard. Het is wel vreemd dat niemand iets heeft opgemerkt, want het is hier behoorlijk druk."

Ook de families van Hebe en Sanne hebben intussen gereageerd. "Sinds maandagavond leven we tussen hoop en wanhoop. Dit is een verschrikkelijke afloop van een groot drama. Ons verdriet is intens en erg groot. De families willen iedereen bedanken die heeft meegeleefd en heeft bijgedragen aan het vinden van Sanne en Hebe. Voor ons is dat in deze moeilijke tijd een enorme steun."