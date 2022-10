Besmetting met H5-virus van vogelgriep vastgesteld in Evergem

De jongste weken merkt het FAVV dat het dodelijke vogelgriepvirus weer meer circuleert onder wilde vogels. Daarom verwacht het agentschap een zwaar vogelgriepseizoen. Als besmette wilde vogels overvliegen, en hun uitwerpselen laten vallen, dan kunnen die in het voedsel of het water van het pluimvee op de grond terechtkomen. "Het komt er voor particulieren dus op aan om kippen, vogels of ganzen binnen voedsel en water te geven", zegt Bonte, "ook al is dat niet meer verplicht sinds 14 mei. Als dat niet lukt, is het aangeraden om je volière of ren minstens gedeeltelijk te overdekken. En zodra pluimveehouders meer sterfte merken bij hun dieren, of ziektesymptomen zien, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren. De afschermplicht geldt sinds 5 oktober wel voor geregistreerde pluimveehouders. Dat zijn zowel de commerciële inrichtingen als hobbyhouders."