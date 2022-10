Noah (18) uit Zonhoven mag op STVV werken voor YOUCA: "Droom die uitkomt"

"Het is een droom die uitkomt", zo vat de jongeman het samen, die naar school gaat in Hasselt. Vanderheyden is diehard fan van STVV, en hij is de vaste trommelaar en sfeermaker in het supportersvak van het voetbalstadion in Sint-Truiden. Bij de club was hij dan ook al gekend, maar vandaag mag hij er ook echt een dagje werken. "Ik kijk hier al weken naar uit."

De dag start om 8 uur 's ochtends en de hele voormiddag loopt hij mee met de materiaalmedewerkers van de eerste ploeg. En vooral: hij mag de spelers ontmoeten. De namiddag is meelopen met de teammanager Peter Delorge, vergaderingen meevolgen en ontdekken hoe de praktische kant van de ploeg werkt. "Ik krijg hier echt een unieke kans. Er ligt al een handtekeningenboekje klaar", lacht hij.