"Houd warme kleren en fakkels klaar": Oekraïense regering waarschuwt voor lange stroomonderbrekingen door Russische aanvallen

Oekraïne verwacht nog meer aanvallen op energiecentrales en waarschuwt dat ook de komende dagen lange stroomonderbrekingen kunnen plaatsvinden. Een voorbode voor een lange, moeilijke winter?



De aanvallen van gisteren hebben in elk geval weer ernstige schade aan het stroomnetwerk aangericht. Dat moet nu eerst gestabiliseerd worden. Onder meer in Boersjtin werd gisteren een thermische centrale geraakt. Volgens de plaatselijke gouverneur is de schade "vrij ernstig" en is een deel van de centrale vernield.

Vandaag vindt in Brussel een Europese top plaats over onder meer het energiebeleid. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zal er de Europese leiders toespreken via een videoverbinding. Er wordt verwacht dat hij steun zal vragen voor de vele dringende herstellingen die nodig zijn aan het stroomnetwerk.