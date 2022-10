Paarden geëvacueerd in manege in Zoersel na brand in aanpalende woning

Kort voor middernacht is er brand ontstaan in een woning naast een manege in de Pulderbossteenweg in Zoersel. Eén persoon raakte lichtgewond en het huis raakte zwaar beschadigd. De brandweer maakte het gebouw dicht met houten panelen en het is voorlopig onbewoonbaar.

De manege bleef gespaard maar de paarden in de stallen moesten wel even geëvacueerd worden naar een ander gedeelte van het gebouw. Ze raakten niet gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.