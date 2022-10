De pest beïnvloedt na 700 jaar nog altijd onze gezondheid

Wat is de pest?

De Zwarte Dood is een van de dodelijkste pandemieën uit de geschiedenis van de mensheid. In 1346 duikt de ziekte, veroorzaakt door de Yersinia Pestis-bacterie en overgedragen door vlooien van de zwarte rat, op in het gebied tussen de Kaspische Zee en de Zwarte Zee en in de Krim. Door schepen wordt de pestbacterie naar het Middellandse Zeegebied gebracht, van daaruit verspreidt ze zich razendsnel doorheen Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Tussen 1347 en 1353 kostte de ziekte het leven aan naar schatting 75 tot wel 200 miljoen mensen. Het was het begin van een epidemie die 500 jaar zou duren, tot het begin van de 19e eeuw.