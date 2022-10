Twee cannabisplantages opgerold in het Waasland, drie verdachten verschijnen voor onderzoeksrechter

In een woning in Sinaai bij Sint-Niklaas zijn vandaag twee bewoners opgepakt. De politie trof er een groot aantal cannabisplanten aan. Later werd ook in Sint-Gillis-Waas een cannabisplantage gevonden. De twee plantages samen waren goed voor ongeveer 500 plantjes.

In de loop van de namiddag kwam de civiele bescherming ter plaatse om de plantages te ontmantelen, waarna de planten ook werden vernietigd. De personen bij wie de plantages werden aangetroffen, worden morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.