Politievakbond vraagt onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door burgemeester van Haaltert

De burgemeester zou in een brief gevraagd hebben om een hoofdinspecteur te laten overplaatsen na het innen van enkele parkeerboetes tijdens een eetfestijn. Over de feiten zelf wil Baeyens niet veel kwijt, maar ze denkt dat haar communicatie verkeerd geïnterpreteerd wordt. "Ik had een overleg aangevraagd over bepaalde vormen van handhaving, maar blijkbaar sleurt men daar nu opeens een eenmalig feit bij."

Baeyens hoopt snel terug op één rechte lijn te zitten met de politie. "Maandag wordt de zaak besproken tijdens een politiecollege. Daar zullen we, zoals we dat altijd doen tijdens politiecolleges, open en transparant communiceren over de bezorgdheden die er nu zijn."