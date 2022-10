Prinses Delphine reikt Fintroprijzen uit: ontdek hier het cultuurtalent van morgen

Maika Garnica woont en werkt in Antwerpen. Ze behaalde haar Masterdiploma in de Vrije Kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Garnica ontving in 2015 de Academia Belgica prijs in Rome en stelde onder meer tentoon in de Jan Colle Galerie in Gent en bij Otty Park in Antwerpen. Ze was in 2021 een van de laureaten voor de Grote Prijs Ernest Albert Beeldhouwkunst in Mechelen.