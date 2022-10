5 Jaar QAnon: de complottheorie die het verhaal van een alles manipulerende elite uit de schaduw van het internet haalde

Politiek probeert Donald Trump weer een graantje mee te pikken van QAnon. Tijdens een politieke bijeenkomst in Ohio onlangs speelde op de achtergrond een nummer gelinkt aan QAnon. Toeschouwers staken één vinger in de lucht, een symbool gelinkt een QAnon-slogan: "Where we go one, we go all". Trump zelf verscheen eerder ook al op foto’s met een Q opgespeld en zinspeelde op zijn eigen sociale netwerk naar ‘The Storm is coming’, de storm komt eraan. In Amerika is QAnon potentieel nog een politieke afzetmarkt, met intussen ook verschillende politieke verkozenen die de theorie openlijk aanhangen.