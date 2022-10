"Ik word 's nachts bibberend wakker": in gesprek met (minderjarige) asielzoekers die geen opvangplaats vinden

Hij deed er twee maanden over om te voet van Syrië naar België te komen en doorkruiste daarvoor een achttal landen. Normaal moet hij dan in het eerste land van de Europese Unie asiel aanvragen, in zijn geval Hongarije. "We horen overal dat er in België veel kans is om werk te vinden, dat het hier gemakkelijk is om papieren en rechten te krijgen. Maar nu is mijn toekomst onbekend."