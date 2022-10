Restaurant Park Steytelinck Wilrijk dicht tot maart door te hoge energieprijzen

"We hebben een kosten-batenanalyse gemaakt en daaruit bleek dat we deze winter teveel zouden moeten stoken om de zaak warm te krijgen", vertelt eigenaar Tom Drubbel van het bedrijf LuxGroup. Dat het restaurant in een historisch pand is, heeft daarmee te maken. "Er zijn hier veel plekken met enkel glas en het hele gebouw is geïsoleerd naar de normen van de vorige eeuw." Andere opties zag Drubbel niet. "We hadden dertig euro kunnen vragen voor een croque of de verwarming gewoon kunnen afzetten, maar dat is ook niet de bedoeling."