CD&V-voorzitter Sammy Mahdi dringt aan op snelle beslissing over noodopvang

Sammy Mahdi, voorzitter van meerderheidspartij CD&V en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, vindt dat de regering dringend werk moet maken van een noodopvangcentrum voor asielzoekers. "Ik begrijp niet dat daar geen eensgezindheid over is terwijl kinderen potentieel op straat moeten slapen", zegt Mahdi in "De Ochtend" op Radio 1.