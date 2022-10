ABVV deelt handschoenen en soep uit aan station Hasselt: "Machtige energiereuzen zuigen maatschappij leeg"

FEBEG, de Federatie voor de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vraagt om begrip te hebben voor de moeilijke context: "De callcenters van de verschillende energieleveranciers staan vandaag onder enorme druk", zegt woordvoerder, Stéphane Bocque.

"Sinds de energiecrisis krijgen we 3 keer meer oproepen en duurt een gesprek gemiddeld ook langer", vertelt Hellen Smeets, woordvoerder van ENGIE. "De wachttijd duurt gemiddeld 6 minuten. We krijgen 20.000 oproepen per dag en daarnaast moeten onze medewerkers ook reageren op webformulieren en mails. We hadden 250 medewerkers. We hebben 100 nieuwe medewerkers aangeworven en willen opschalen naar 450 tegen november.