Stripper Brian heeft tips voor BV's die uit de kleren gaan in "Kom op tegen kanker"-programma vanavond

Brian uit Aalst heeft meer dan 40 kostuums: van politieman, pater, Sinterklaas, marinier of duivel. Al houdt hij die kleren nooit heel lang aan, want Brian is een stripper. Speciaal voor de BV's die vanaf vanavond te zien zijn in het Eén-programma "Kom op tegen kanker, alles in de strijd", heeft hij nog enkele tips.