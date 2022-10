Britse premier Liz Truss neemt al na zes weken ontslag, binnen de week nieuwe partijleidersverkiezingen

Gisteren rommelde het opnieuw binnen de regering en de partij, met het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman en een op zijn zachtst gezegd chaotische stemming in het parlement. Braverman stapte zelf op omdat ze "een technische inbreuk op de regels" had gepleegd, maar haar ontslagbrief aan de premier bevatte ook enkele duidelijke sneren naar de regering.

"Het is voor iedereen duidelijk dat we door moeilijke tijden gaan, maar ik maak me zorgen over de richting die de regering uitgaat. We hebben niet alleen belangrijke beloftes aan de kiezer gebroken, maar ik maak me ook ernstige zorgen over de ambitie van de regering om de migratiecijfers te doen dalen en illegale migratie een halt toe te roepen", schreef ze onder meer.