Twee leerlingen van Lommelse school slachtoffer van cyberpesten en zware bedreigingen

"We zitten heel verveeld met de situatie", geeft Jannes toe. "En we maken ons zorgen om het welbevinden van onze leerlingen. Onze leerlingenbegeleider heeft nauw contact met hen, en we houden hen goed in de gaten. Ook het CLB en de ouders worden betrokken in het hele verhaal. We kunnen nu enkel wachten op het onderzoek, hopelijk weten we snel wie hier achter zit."