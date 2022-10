"Snij je polsen over of je nek": tienermeisjes delen pakkende getuigenis over pestgedrag

"Hang je op", "neem pillen in" of nog "snij je polsen over of je nek". Dit zijn maar enkele berichten die twee tienermeisjes ontvangen. De zender is onbekend. In het begin dachten de meisjes dat het om grapjes ging van iemand die aandacht wou. Maar het pesten ging door. "Het gaat over mijn broertje, mijn papa, mijn mama... Alles gewoon. Alles wat je raakt." Op de vraag hoe ze zich nu voelen, antwoorden de meisjes "ongerust" en "bekeken". "Je kan naar je mama stappen en zeggen: ik wil dit niet meer, maar die kunnen niets doen", zegt een van de meisjes.