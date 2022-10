Verdachte ammoniakaanval in Antwerpen aangehouden, slachtoffer raakte zwaargewond

Op zaterdag 1 oktober is een 32-jarige man zwaargewond geraakt nadat een andere man ammoniak in zijn gezicht had gegooid. Dat gebeurde aan de Lange Zavelstraat in Antwerpen na een verhitte discussie. Het slachtoffer liep zware verwondingen op. Toen de man op de grond lag, werd hij nog op het hoofd gestampt en mogelijk bestolen. De twee kenden elkaar van in het opvangcentrum De Biekorf.